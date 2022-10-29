Вашингтон, 29 октября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Третья мировая война фактически уже началась, считает экономист Нуриэль Рубини (США), предсказавший кризис 2008 года.

Мировой порядок

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«Советники по нацбезопасности обеспокоены тем, что НАТО вмешивается в конфликт [на территории б. УССР], а между Ираном и Израилем — острые разногласия. И вот я читаю, что администрация Байдена ожидает, что в скором времени Китай нападет на Тайвань. Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась, и ее действия разворачиваются в киберпространстве и на [территории б. УССР]», — отметил он в интервью Spiegel.

По его словам, еврозона «уже находится в рецессии», а дела в Великобритании — «еще хуже».