Белово, Кемеровская область, 29 октября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Беловском округе Кемеровской области правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло под утро 29 октября. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

УМВД по Кемеровской области ДТП в Кузбассе

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla при обгоне на трассе Белово — Коновалово — Прокопьевск не учел необходимый боковой интервал, в результате чего столкнулся с грузовым Volvo. В результате автомобили съехали в кювет, где грузовик опрокинулся на легковушку.

«От полученных травм в результате ДТП до приезда скорой медицинской помощи скончались трое мужчин в возрасте 30, 33 и 40 лет — водитель и два пассажира автомобиля «Тойота Королла», — добавили в ведомстве.

В рамках проверки полицейские намерены установить все обстоятельства происшествия. По её итогам будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Междуреченске произошло ДТП с вахтовым автобусом, в результате которого пострадали пять человек. Прокуратура по факту происшествия организовала проверку.