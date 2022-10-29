Москва, 29 октября 2022, 09:13 — REGNUM За эволюцией доктринальных документов западных стран и в первую очередь — США, следит Россия, которая обеспокоена их размытым языком и увеличением в них числа сценариев применения ядерного оружия. Об этом 29 октября заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Александр Грушко
Александр Грушко
Nato.int

«Я могу сказать, что мы следим самым внимательным образом, и по военной, и по политической части, за эволюциями в целом стратегий ядерных стран Запада — это касается и Великобритании, и Франции, и прежде всего США. А также следим за тем, что происходит со средствами доставки и, собственно, с этим оружием», — приводит её слова РИА Новости.

При этом замглавы МИД РФ отметил, что Москва неоднократно говорила о беспокоящих её моментах в этой сфере, в число которых входит то, что её язык западных ядерных стратегий достаточно размыт, а также в этих документах наблюдается рост сценариев применения ядерного оружия, включая вне ядерного контекста.

«Наша военная доктрина и соответствующие документы, касающиеся возможного применения ядерного оружия, они очень точны, не допускают никаких двойных толкований. Там прямо говорится о том, что вне ядерного конфликта ядерное оружие может быть применено только, если существует угроза самому существованию государства. Всё. Это абсолютно чёткий критерий», — подчеркнул Грушко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал американские власти вернуть на родину размещённое за пределами США ядерное оружие, а также уничтожить инфраструктуру для его хранения и использования.