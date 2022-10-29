Москва, , 09:13 — REGNUM За эволюцией доктринальных документов западных стран и в первую очередь — США, следит Россия, которая обеспокоена их размытым языком и увеличением в них числа сценариев применения ядерного оружия. Об этом 29 октября заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Александр Грушко Nato.int

«Я могу сказать, что мы следим самым внимательным образом, и по военной, и по политической части, за эволюциями в целом стратегий ядерных стран Запада — это касается и Великобритании, и Франции, и прежде всего США. А также следим за тем, что происходит со средствами доставки и, собственно, с этим оружием», — приводит её слова РИА Новости.

При этом замглавы МИД РФ отметил, что Москва неоднократно говорила о беспокоящих её моментах в этой сфере, в число которых входит то, что её язык западных ядерных стратегий достаточно размыт, а также в этих документах наблюдается рост сценариев применения ядерного оружия, включая вне ядерного контекста.

«Наша военная доктрина и соответствующие документы, касающиеся возможного применения ядерного оружия, они очень точны, не допускают никаких двойных толкований. Там прямо говорится о том, что вне ядерного конфликта ядерное оружие может быть применено только, если существует угроза самому существованию государства. Всё. Это абсолютно чёткий критерий», — подчеркнул Грушко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал американские власти вернуть на родину размещённое за пределами США ядерное оружие, а также уничтожить инфраструктуру для его хранения и использования.