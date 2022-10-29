Симферополь, , 09:08 — REGNUM Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk замечен 29 октября недалеко от Севастополя. По данным Flightradar24, БПЛА кружит в нейтральном воздушном пространстве над Чёрным морем.

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Это происходит на фоне атаки дронов на город, о которой 29 октября сообщил губернатор Михаил Развожаев. Её отбил Черноморский флот.

«Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены», — сообщил он.

Также Развозжаев добавил, что ситуация контролируется и все городские оперативные службы находятся в состоянии готовности.

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