Улан-Удэ, , 09:04 — REGNUM В Бурятии подвели итоги минувшего пожароопасного сезона 2022 года и определили задачи на следующий год. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Лесной пожар в Бурятии Агентство ГО и ЧС Бурятии

Особый противопожарный режим в республике был объявлен 1 апреля. За этот период в регионе зафиксировано 335 лесных пожаров на общей площади 5,5 тыс. га. Оперативность тушения составила 86,5% при плане в 69,4%.

«Режим ЧС республиканского масштаба за весь сезон не вводился ни разу, а в двух лесничествах: Ангоянском и Романовском лесные пожары вообще не были зарегистрированы», — добавили в правительстве.

По словам зампреда правительства Петра Мордовского, сезон выдался непростым, однако огнеборцы справились и достойно прошли пожароопасный период.