Вашингтон, 29 октября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Поставки смартфонов на мировом рынке по итогам третьего квартала 2022 года сократились на 9,7% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт компании IDC.

Иван Шилов ИА REGNUM Смартфон

По данным IDC, в третьем квартале текущего года производители во всём мире поставили 301,9 млн смартфонов. Эксперты отмечают, что снижение поставок на 9,7% стало крупнейшим за все третьи кварталы предыдущих лет.

Крупнейшим поставщиком осталась южнокорейская компания Samsung с долей рынка в 21,2%. Второе место по объёму поставок занял американский производитель Apple (доля рынка 17,2%). Замкнули первую пятёрку крупнейших поставщиков китайские компании Xiaomi (13,4%), Vivo и Oppo (по 8,6%).

Падение поставок смартфонов на мировом рынке наблюдается уже пять месяцев подряд. Аналитики объясняют снижение рынка падением спроса и ростом экономической неопределённости. В IDC ожидают, что постепенное восстановление рынка начнётся в 2023 году.