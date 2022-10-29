Москва, , 08:58 — REGNUM О героизме и мужестве командира взвода связи лейтенанта Николая Юрченко, проявленных им в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, сообщили 29 октября в Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что лейтенант поддерживал бесперебойную связь в интересах батальонно-тактической группы российских войск, когда во время очередной попытки боевиков ВСУ атаковать из артиллерии и миномётов позиции подразделений ВС РФ разорвавшейся рядом миной была повреждена станция спутниковой связи.

Также указывается, что Юрченко, понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом лишает командование подразделения возможности оперативно координировать ходе боя, сразу выдвинулся на позицию для устранения этих повреждений.

Кроме того, отмечается, что лейтенант с риском для жизни восстановил повреждённые осколками блоки и отремонтировал антенну спутниковой связи, а затем снова настроил станцию.

«Благодаря смелости, отваге и профессионализму лейтенанта Николая Юрченко была оперативно восстановлена связь. Это позволило обеспечить устойчивое управление батальонно-тактической группой в бою и отразить атаку националистов», — говорится в сообщении.

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