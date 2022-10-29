Боготольский р-н, , 08:54 — REGNUM В Боготольском районе Красноярского края по подозрению в истязаниях опекаемых детей задержаны жители села Юрьевка — супруги 53 и 54 лет, а также их 22-летний зять. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

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Сельчанка в 2014, 2016 и 2020 году оформила опеку над четырьмя детьми 3, 8 и 11 лет. Однако по данным следствия, для последних переезд в новую семью стал кошмаром.

«Подозреваемая, её супруг и зять с момента передачи девочек в семью систематически наносили им побои, тем самым причиняя им физическую боль и психические страдания», — отметили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по статьям истязания детей, а также ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, соединённое с жестокостью. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение, решается вопрос о заключении их под стражу.

Две девочки к настоящему времени переданы под опеку в другие семья, одна находится в социальном учреждении, старшая — под временной опекой попечителя до достижения совершеннолетия.

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