Москва, , 08:53 — REGNUM Тимур Батрутдинов исполнил вместе с Надеждой Бабкиной композицию на мотив песни «Москва златоглавая». Видео с выступлением комика и певицы опубликовал 28 октября телеграм-канал «НеМалахов».

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление Надежды Бабкиной и театра «Русская песня» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Нет-нет, никто не сошёл с ума, просто ТНТ устроили мероприятие в «Русской песне», — пояснила администрация канала. В ролике показано, как Бабкина исполняет песню, текст в котором рассказывается о преимущества контента телеканала. В какой-то момент на сцену выходит Батрутдинов.

Напомним, ранее Тина Канделаки опровергла информацию о том, что канал ТНТ отказывается от производства комедийных шоу якобы из-за того, что все комики уехали из России. С аналогичным объявлением выступил шоумен и продюсер Павел Воля, выложивший в Сеть видео со съёмок очередного выпуска передачи Comedy Club.

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