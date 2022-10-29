Москва, 29 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Тимур Батрутдинов исполнил вместе с Надеждой Бабкиной композицию на мотив песни «Москва златоглавая». Видео с выступлением комика и певицы опубликовал 28 октября телеграм-канал «НеМалахов».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление Надежды Бабкиной и театра «Русская песня»

«Нет-нет, никто не сошёл с ума, просто ТНТ устроили мероприятие в «Русской песне», — пояснила администрация канала. В ролике показано, как Бабкина исполняет песню, в тексте которой рассказывается о преимуществах контента телеканала. В какой-то момент на сцену выходит Батрутдинов.

Напомним, ранее Тина Канделаки опровергла информацию о том, что канал ТНТ отказывается от производства комедийных шоу якобы из-за того, что все комики уехали из России. С аналогичным объявлением выступил шоумен и продюсер Павел Воля, выложивший в Сеть видео со съёмок очередного выпуска передачи Comedy Club.