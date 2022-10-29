Мелитополь, 29 октября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Угрозы от террористического режима Киева поступают в адрес сотрудников Запорожской АЭС. Об этом 29 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Киевский режим продолжает доказывать свою варварскую и преступную сущность. Стремясь парализовать работу Запорожской АЭС, они начали распространять угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов уточнил, что представители преступного киевского режима угрожают сотрудникам ЗАЭС тем, что, когда они якобы возьмут атомную станцию под контроль, все сотрудники будут подвергнуты ими репрессиям.

При этом председатель движения «Мы вместе с Россией» заверил, что Запорожская область является частью России, а потому и сама станция, и её сотрудники находятся под надежной защитой.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в случае необходимости Запорожская АЭС может быть быстро и оперативно запущена.