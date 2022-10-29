Берн, 29 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Запасы медикаментов, в том числе вакцин, антибиотиков и инсулина, иссякли в эфиопском штате Тыграй, где продолжается вооруженный конфликт, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Отмечается, что такая ситуация грозит смертями от заболеваний, которые поддаются лечению. В сообщении также утверждается, что лишь 9% медицинских учреждений в регионе полностью функционируют на фоне нехватки топлива и ограничений по передвижению.

В ВОЗ добавили, что медики перешли на применение солевых растворов для обработки ран, а также на использование обычных тряпок в качестве перевязочных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что «окно для предотвращения геноцида» в Тыграе «значительно сужается».