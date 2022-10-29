Донецк, , 08:42 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку еще пять натовских снарядов. Об этом 29 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:32 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский, Киевский р-ны): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли два района Донецка натовскими снарядами.

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