Грозный, , 08:41 — REGNUM О ходе проводимой в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР отдельной специальной операции «Возмездие» рассказал 29 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Government.ru

Всем, кому интересны подробности боевых действий в зоне СВО, довожу до сведения об успехах специальной отдельной операции под названием «Возмездие».

В период с 25-го по 27-го октября только на николаево-криворожском направлении средствами огневого поражения было уничтожено 657 человек живой силы. 300 человек — ранено. Также уничтожено вооружение военной специальной техники — 40 единиц, танков — 8 единиц, БМП — 5 единиц, бронированных машин - 20 единиц, миномётов - семь единиц, гаубицы - четыре единицы.

Настигла кара отряды иблиса и в секторе спецназа «Ахмат» под командованием дорогого БРАТА Апты Алаудинова — соледарское направление. За один день бойцы здесь подбили: четыре танка, пять БМП, одну бронемашину, четыре пикапа. Уничтожены 95 сатанистов и 2 укрепленные позиции с минометами. Это только предварительные и самые сжатые данные.

Отличная работа проведена и на донецком направлении силами наших батальонов и полка Минобороны РФ. Спецоперация продолжается.

Рамзан Кадыров Все это время мы отражали их вылазки, но теперь события развиваются под нашу диктовку. Теперь врагу совсем не до контратак. На этой неделе наши подразделения развивают наступательные действия, охватывая новые рубежи противника. Сатанисты и помогающие им натовские наемники не имеют ни минуты покоя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что властям США нужно вернуть всё размещенное за рубежом ядерное оружие на родину и ликвидировать инфраструктуру для его хранения и использования.