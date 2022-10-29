Москва, , 08:40 — REGNUM Отъезд представителей так называемой творческой элиты из России по политическим мотивам назвал хорошим признаком музыкант и исполнитель Аким Апачев 29 октября в беседе с РИА Новости.

Аким Апачев Василий Иванов © ИА REGNUM

Апачев пожелал всем уехавшим доброго пути и отметил, что таким представителям творческой элиты желательно покупать билеты только в один конец. По мнению музыканта, с отъездом подобной так называемой творческой элиты страна наконец-то будет наполнена правильными формами, смыслами, а также обновлённым философским и культурным содержанием.

«Идёт самоочищение, правда. Вот этот мусор весь: что-то с силой приходится выметать, что-то само выдавливается. И скатертью дорожка. Пишите нам оттуда свои гневные письма», — подытожил Апачев.

Напомним, Аким Апачев является автором и исполнителем песен о Донбассе, о героях, сражавшихся за свою землю. Творчество Апачева особенно востребовано у участников боевых действий и у жителей ДНР и ЛНР.

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