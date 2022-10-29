Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин «добился своего» от Вашингтона, так как поддержка Киева со стороны США дала «первые трещины», заявил 29 октября обозреватель CNN Стивен Коллинсон.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Признаком ослабления позиции Вашингтона по Киеву стал призыв демократов США к дипломатии с Москвой, адресованный американскому лидеру Джо Байдену. Журналист назвал случившееся «политической катастрофой». По его словам, президент РФ Путин «наблюдал в ожидании», когда политика Вашингтона «даст слабину», «и вот появились первые трещины».

Обозреватель напомнил также о намерении главы республиканского меньшинства палаты представителей Кевина Маккарти сократить помощь Киеву в случае победы его партии.