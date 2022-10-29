Вашингтон, 29 октября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин «добился своего» от Вашингтона, так как поддержка Киева со стороны США дала «первые трещины», заявил 29 октября обозреватель CNN Стивен Коллинсон.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Признаком ослабления позиции Вашингтона по Киеву стал призыв демократов США к дипломатии с Москвой, адресованный американскому лидеру Джо Байдену. Журналист назвал случившееся «политической катастрофой». По его словам, президент РФ Путин «наблюдал в ожидании», когда политика Вашингтона «даст слабину», «и вот появились первые трещины».

Обозреватель напомнил также о намерении главы республиканского меньшинства палаты представителей Кевина Маккарти сократить помощь Киеву в случае победы его партии.