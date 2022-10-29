Пекин, , 08:36 — REGNUM Ракета-носитель «Чанчжэн-2D» успешно вывела на околоземную орбиту экспериментальный спутник КНР Shiyan-20 C. Об этом сообщает China Daily.

Космодром Цзюцюань JeffKogut

Запуск проводился с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Ракета «Чанчжэн-2D» стартовала 29 октября в 09:01 по местному времени (04:01 мск). Пуск прошёл в штатном режиме. Отмечается, что эта миссия стала 445-м полётом ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Спутник Shiyan-20 C будет использоваться для опытной проверки новых технологий. В частности, он позволит испытать новые решения в сфере мониторинга космической среды.

В 2022 году Китай провёл 46 космических запусков. Одна из этих миссий оказалась неудачной — в мае частная китайская компания i-Space не смогла вывести на целевую орбиту спутник Jilin-1 Mofang-01A®.

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