Кызыл, 29 октября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг призвал водителей воздержаться от поездок на дальние расстояния, если нет срочной необходимости. Об этом он написал в своём телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Буран на алтайской дороге

По данным республиканского агентства ГО и ЧС, в ночь на 29 октября в регионе выпадет снег, на дорогах сильный гололёд.

«Наши дорожные службы переводятся на усиленный режим работы. На многих участках дорог сложная обстановка из-за снегопада и гололеда», — отметил глава субъекта.