Москва, , 08:35 — REGNUM Властям США нужно вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на родину и ликвидировать инфраструктуру для хранения и использования. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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«Призываю Вашингтон вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать инфраструктуру для его хранения и обслуживания. … Прекратить практику отработки использования таких боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках «совместных ядерных миссий» НАТО, противоречащих основополагающим принципам ДНЯО», — отметил он.

Он добаил, что на фоне напряженности и повышенных рисков на ядерных государствах лежит особая ответственность за предотвращение эскалации.

Таким образом он прокомментировал публикации в СМИ, согласно которым США могут сократить сроки доставки в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61−12. По словам посла РФ, из-за близкого расположения к границам РФ В61−12 приобретают стратегическое значение.

Дипломат также подчеркнул, что российский арсенал вооружений аналогичного класса не представляет угрозы для США.