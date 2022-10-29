Никосия, , 08:30 — REGNUM Столкновения произошли 28 октября между двумя группами мигрантов в переполненном центре по приему беженцев на Кипре, сообщили журналистам пресс-служба кипрской полиции.

Кипр

Объект находится примерно в 22 км к западу от столицы республики Никосии. В ходе стычек вспыхнул крупный пожар, который удалось потушить. Мигранты смогли покинуть опасное место без каких-либо препятствий.

В результате происшествия было уничтожено некоторое количество палаток. Несколько человек получили ранения. Трое из них были доставлены в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября правоохранительные органы Ливии обнаружили 15 тел нелегальных мигрантов, убитых в районе города Сабрата на западе республики.

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