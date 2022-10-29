Брюссель, , 08:30 — REGNUM Совете Европы (СЕ) собирается выделит деньги, чтобы «повысить эффективность» работы офиса так называемого омбудсмена киевского террористического режима. Описание тендера 29 октября приводит RT.

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В документе отмечается, что в данный момент СЕ реализует на захваченной режимом Киева части территории б. УССР проект по «поддержке» внедрения европейских стандартов в области прав человека, в число целей которого входит «повышение эффективности» работы так называемого омбудсмена киевского преступного режима.

При этом указывается, что для этого, для построения эффективной коммуникации и укрепления взаимодействия аппарата так называемого омбудсмена с населением и другими акторами на оккупированной Киевом территории б. УССР «необходимо разработать коммуникационную стратегию и обновить фирменную символику аппарата как в цифровом, так и в офлайн-формате».

Также уточняется, что это нужно, чтобы жители территории б. УССР лучше знали о существующих там средствах защиты прав человека.

«Данная стратегия послужит основой для проведения аппаратом омбудсмена дальнейших коммуникационных кампаний. В связи с этим проекту необходим поставщик услуг по разработке коммуникационной стратегии и фирменной символики аппарата омбудсмена», — говорится в документе, при этом добавляется, что выделенная на эти цели сумма не должна превышать €55 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что макрофинансовая помощь была обещана Киеву Европейским союзом.