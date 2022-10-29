Донецк, 29 октября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Докучаевску и Донецку девять снарядов. Об этом 29 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️07:30 — н.п. Новомихайловка — н.п. Докучаевск: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм; ️07:57 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский и Куйбышевский р-ны): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка.