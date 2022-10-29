Москва, , 08:24 — REGNUM Дмитрий Певцов раскритиковал Министерство культуры России за то, что оно финансирует мультфильм «Ушастики», который, как отмечает актёр, передаёт детям странные смыслы. Публикацию он разместил 28 октября в своём телеграм-канале.

Дмитрий Певцов на торжественной церемонии на Поклонной горе Василий Иванов © ИА REGNUM

«Не правда ли, «прекрасная» семья: папа — БЕЛКА, мама — ЗАЙЧИХА, сын - ЁЖИК, что за ЗВЕРЬ будет младший зверёныш, еще неизвестно…» - написал Певцов, разместив в публикации комментарий режиссера Вадима Гетца по поводу мультфильма. В нём Гетц обращает внимание читателей, что в «Ушастиках», по его мнению, присутствуют «Окна Овертона», через которые детям передаются деструктивные идеи.

«Смысловой посыл — есть некие модные паразиты, которым можно есть чужое. Ничего не напоминает? Ребенку внушается мысль — паразит может кушать чужое, если он делает это «правильно», — отмечает, в частности, Гетц, описывая сюжет эпизода, в котором ребёнок-ёжик жалеет моль, которая ест вещи родителей. «Придет время и посыл этого мультика всплывет», — подчеркивает режиссёр.

Для справки: производством мультсериала «Ушастики» занимается киностудия «Лендок». Первый эпизод шоу был опубликован на YouTube-канале компании 31 мая 2022 года.

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