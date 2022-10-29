Абакан, , 08:23 — REGNUM В Хакасии отметили серьёзное осложнение ситуации с пожарами в минувшем сезоне из-за человеческого фактора и засухи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Степной пожар в Хакасии ГУ МЧС по Хакасии

По сравнению с 2021 годом количество пожаров увеличилось почти в полтора раза, число пострадавших — на 87%. Ущерб от пожаров вырос в семь раз и превысил 60 млн рублей.

«Выросло количество палов травы и степных пожаров, возгораний мусора, но уменьшилось число пожаров в частном секторе. Статистика показывает, что регион чаще всего горит по субботам и воскресениям», — добавили в правительстве.

Для предупреждения пожаров власти намерены увеличить количество рейдов и подворовых обходов.