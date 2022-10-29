Ущерб от пожаров в Хакасии увеличился в семь раз
Абакан, 29 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В Хакасии отметили серьёзное осложнение ситуации с пожарами в минувшем сезоне из-за человеческого фактора и засухи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.
ГУ МЧС по Хакасии
Степной пожар в Хакасии
По сравнению с 2021 годом количество пожаров увеличилось почти в полтора раза, число пострадавших — на 87%. Ущерб от пожаров вырос в семь раз и превысил 60 млн рублей.
«Выросло количество палов травы и степных пожаров, возгораний мусора, но уменьшилось число пожаров в частном секторе. Статистика показывает, что регион чаще всего горит по субботам и воскресениям», — добавили в правительстве.
Для предупреждения пожаров власти намерены увеличить количество рейдов и подворовых обходов.