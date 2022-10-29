Мелитополь, , 08:23 — REGNUM В Запорожье ликвидирована группа чеченских боевиков, воевавших на стороне ВСУ. Об этом 29 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«В Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам уничтожена группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд», — отметил он.

Среди наемников в Запорожье замечено большое число представителей Польши и Грузии, добавил Рогов в интервью РИА Новости.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал обращение депутата Госдумы РФ Делимханова к сторонникам концепции «чеченского государства Ичкерия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории б. УССР. Он призвал их «принять вызов и выйти против любого чеченского подразделения». По словам Кадырова, российские войска встретят их «от Лисичанска до Херсона».

На сегодня освобождено более 70% территории Запорожской области.