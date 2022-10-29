Севастополь, 29 октября 2022, 08:18 — REGNUM Атаку беспилотников отбивают корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте. Об этом 29 октября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.
«Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены», — написал он в своём сообщении.
Также Развозжаев призвал всех сохранять спокойствие, и добавил, что ситуация контролируется и все городские оперативные службы находятся в состоянии готовности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка.