Севастополь, 29 октября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Атаку беспилотников отбивают корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте. Об этом 29 октября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа Черноморского флота

«Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены», — написал он в своём сообщении.

Также Развозжаев призвал всех сохранять спокойствие и добавил, что ситуация контролируется и все городские оперативные службы находятся в состоянии готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка.