Тегеран, 29 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. 28 октября представитель Европейского союза Питер Стано отреагировал на ответные санкции, введенные Ираном в отношении европейских физических и юридических лиц. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Флаг Европейского союза

Утверждая, что действия Ирана были политически мотивированными, Стано заявил, что Европейский союз отвергает иранские санкции. Он также отметил, что ЕС ввел санкции в отношении Ирана на законных основаниях.

Ранее министерство иностранных дел Ирана объявило о введении санкций против ряда учреждений и частных лиц, находящихся в Европейском союзе.

Согласно заявлению, министерство иностранных дел Ирана ввело против них санкции из-за поддержки терроризма и террористических групп, распространения насилия и ненависти против иранской нации, что привело к беспорядкам, террористическим актам и нарушениям прав человека в Исламской Республике.

«Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран в очередной раз решительно отвергает и осуждает действия Совета Европейского союза по введению незаконных ограничительных мер против иранских физических лиц и учреждений», — говорится в заявлении.