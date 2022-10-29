Берлин, 29 октября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Количество сокращений на предприятиях Германии может стать рекордным на фоне нарастания энергетического экономического кризиса. Об этом 28 октября пишет немецкое издание Handelsblatt.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономический кризис

Уточняется, что на сегодняшний день в Германии ситуация такова, что желающих принять на работу новых сотрудников становится меньше, при этом одновременно растёт число увольнений. Показатель занятость в стране в октябре упал до 97,7 пункта, что стало рекордно низким показателем.

При этом неуверенность в экономическом будущем страны и полная неопределённость в экономической сфере заставляет руководство компаний и предприятий пересматривать кадровую политику в сторону сокращений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о забастовке в Германии работников сталелитейных предприятий, которые требуют от руководства денежной поддержки на фоне экономического кризиса и инфляции.