Германии предсказали рекордное количество сокращений на предприятиях
Берлин, 29 октября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Количество сокращений на предприятиях Германии может стать рекордным на фоне нарастания энергетического экономического кризиса. Об этом 28 октября пишет немецкое издание Handelsblatt.
Уточняется, что на сегодняшний день в Германии ситуация такова, что желающих принять на работу новых сотрудников становится меньше, при этом одновременно растёт число увольнений. Показатель занятость в стране в октябре упал до 97,7 пункта, что стало рекордно низким показателем.
При этом неуверенность в экономическом будущем страны и полная неопределённость в экономической сфере заставляет руководство компаний и предприятий пересматривать кадровую политику в сторону сокращений.
Ранее ИА REGNUM сообщало о забастовке в Германии работников сталелитейных предприятий, которые требуют от руководства денежной поддержки на фоне экономического кризиса и инфляции.