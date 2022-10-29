Тегеран, 29 октября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. 28 октября министерство иностранных дел Узбекистана выступило с заявлением, опровергающим утверждение о том, что иранские беспилотники собирались или собираются в Узбекистане. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Мы заявляем, что Республика Узбекистан не сотрудничает с Исламской Республикой Иран в военно-технической сфере и не собирает иранскую военную технику на своей территории», — заявили в министерстве иностранных дел Узбекистана.

Согласно полученным данным, Узбекистан также призвал киевский режим принять надлежащие меры для предотвращения распространения киевскими СМИ таких необоснованных обвинений и другой недостоверной информации.

По словам дипломата, обвинения были выдвинуты в интервью между журналистом с территории бывш. УССР Дмитрием Гордоном и бизнесменом Леонидом Невзлиным.