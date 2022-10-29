Москва, 29 октября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгудоложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении в стране частичной мобилизации, объявленной 21 сентября.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

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«Установленное вами задание в 300 тыс. человек выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — отметил он, добавив, что все участники боевых действий из числа мобилизованных получат статус ветеранов и соответствующий пакет соцльгот.

В район проведения спецоперации направлены 82 тыс. мобилизованных, на полигонах и в процессе боевого слаживания находятся еще 218 тыс. мобилизованных.

С 1 ноября в РФ начнется осенний призыв. В ходе предстоящей призывной кампании, которая продлится до 31 декабря, планируется направить в войска 120 тыс. молодых людей в возрасте 18 — 27 лет, не пребывающих в запасе.