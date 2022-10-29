Тегеран, , 08:12 — REGNUM Товарооборот между Ираном и Турцией за последние 9 месяцев вырос на 26% и достиг 4,8 миллиарда долларов, при этом Исламская Республика за указанный период экспортировала более семи миллиардов кубометров газа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 28 октября.

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Согласно данным Статистического управления Турции, ирано-турецкая торговля за первые девять месяцев текущего 2022 года выросла на 26% и достигла 4,8 миллиарда долларов. Торговый баланс двух стран за аналогичный период прошлого года составил 3,8 миллиарда долларов.

Согласно отчету, экспорт Турции в Иран с января по сентябрь 2022 года вырос на 11% по сравнению с предыдущим годом за тот же период, достигнув 2,2 миллиарда долларов.

Импорт Турции из Ирана за первые 9 месяцев текущего года увеличился на 43% по сравнению с предыдущим годом и достиг 2,5 миллиарда долларов.

Согласно данным Eurostat, Иран с января по сентябрь 2022 года экспортировал в Турцию более 7 миллиардов кубометров газа.