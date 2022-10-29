Тегеран, 29 октября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Товарооборот между Ираном и Турцией за последние 9 месяцев вырос на 26% и достиг 4,8 миллиарда долларов, при этом Исламская Республика за указанный период экспортировала более семи миллиардов кубометров газа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 28 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Согласно данным Статистического управления Турции, ирано-турецкая торговля за первые девять месяцев текущего 2022 года выросла на 26% и достигла 4,8 миллиарда долларов. Торговый баланс двух стран за аналогичный период прошлого года составил 3,8 миллиарда долларов.

Согласно отчету, экспорт Турции в Иран с января по сентябрь 2022 года вырос на 11% по сравнению с предыдущим годом за тот же период, достигнув 2,2 миллиарда долларов.

Импорт Турции из Ирана за первые 9 месяцев текущего года увеличился на 43% по сравнению с предыдущим годом и достиг 2,5 миллиарда долларов.

Согласно данным Eurostat, Иран с января по сентябрь 2022 года экспортировал в Турцию более 7 миллиардов кубометров газа.