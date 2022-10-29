Нью-Дели, , 08:10 — REGNUM Индия продлила на один год ограничения на экспорт сахара, они будут длиться по меньшей мере до октября 2023 года, сообщается на сайте индийского правительства.

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

Страна является крупнейшим в мире производителем этого продовольственного товара. Впервые ограничения были введены в мае 2022 года для сдерживания внутренней инфляции по итогам рекордного экспорта.

Представители правительства и аграрной промышленности Индии ранее заявили, что в 2022 году в стране достигнет рекорда по урожаю сахара, который позволит вывозить за рубеж до 8 млн тонн указанного продукта питания.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре индийские власти ввели пошлину на экспорт нескольких сортов риса в размере 20%.

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