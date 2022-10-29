Нью-Дели, 29 октября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Индия продлила на один год ограничения на экспорт сахара, они будут длиться по меньшей мере до октября 2023 года, сообщается на сайте индийского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

Страна является крупнейшим в мире производителем этого продовольственного товара. Впервые ограничения были введены в мае 2022 года для сдерживания внутренней инфляции по итогам рекордного экспорта.

Представители правительства и аграрной промышленности Индии ранее заявили, что в 2022 году в стране достигнет рекорда по урожаю сахара, который позволит вывозить за рубеж до 8 млн тонн указанного продукта питания.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре индийские власти ввели пошлину на экспорт нескольких сортов риса в размере 20%.