Тегеран, 29 октября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. 28 октября постоянный представитель Ирана при ООН заявила: «Америка до сих пор воздерживалась от выполнения временного вердикта Международного суда в Гааге о прекращении продовольственных и медикаментозных санкций против Тегерана». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Надпись на стене в Иране «Долой США»

Захра Эршади отметила, что Соединенные Штаты не только воздерживаются от соблюдения временного вердикта Международного суда в Гааге о прекращении продовольственных и медикаментозных санкций против Ирана, но и ввели новый раунд таких санкций во время пандемии COVID-19, чтобы продемонстрировать практическое неповиновение вердикту.

Постоянный представитель Ирана в Генеральной Ассамблее ООН также отразила точку зрения Исламской Республики Иран на процесс деятельности Международного суда в Гааге.

Она подчеркнула: «В настоящее время у нас есть материалы в Международном суде в Гааге. Один из них называется «Некоторые свойства Ирана», в отражается подробная информация о заблокированных активах иранских фондов, компаний и правительственных чиновников на основании вердиктов, вынесенных судами США».

«К сожалению, результаты действий законотворческой, исполнительной и судебной систем США соответствуют очевидному нарушению общих международных законов и приводят к нарушению иммунитета иранской судебной системы и правительства, а также некоторых иранских фондов. Американская деятельность привела к открытию некоторых дел против правительства Исламской Республики Иран, а также иранских компаний и правительственных чиновников, в результате чего были заблокированы денежные активы Ирана на сумму 1,8 миллиарда долларов, включая активы Центрального банка», — сообщила Эршади.