Тегеран, 29 октября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. 28 октября министерство разведкиИсламской Республики и разведка КСИР опубликовали совместное заявление, в котором представили новые подробности о вмешательстве США в недавние беспорядки в Иране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

В совместном заявлении, опубликованном 28 октября разведывательными органами страны, говорится: «Главную роль в организации беспорядков сыграли спецслужбы врагов, и особенно Соединенных Штатов, в создании недовольства в иранском обществе посредством деятельности средств массовой информации».

В докладе подчеркивается, что западные спецслужбы много месяцев назад готовились к реализации этого плана, так что гибель Махсы Амини и последовавшие за ней события создали атмосферу, благоприятную для осуществления широкомасштабной и сложной операции.

Согласно опубликованному отчету, среди шагов, предпринятых администрацией США, было создание сети под названием «Организации коллаборационистов», чья номинальная деятельность была направлена на защиту прав человека и продвижение демократии, однако на самом деле организация занималась выявлением и трудоустройством террористов.

В другом месте отчета раскрывается организация под названием «Подготовка тренеров для комбинированных войн», которая ведёт свою деятельность под руководством госсекретаря США и при полной поддержке Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

В докладе также приводится бюджет в 53 миллиона долларов США для оказания помощи этим организациям в выполнении приказов ЦРУ, к примеру для создания недовольства и беспорядков в Иране.