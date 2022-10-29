Тегеран, , 08:09 — REGNUM Тысячи иранских демонстрантов по всему Ирану провели митинги, решительно осуждающие массовое убийство невинных верующих и паломников в святилище Шах-Черага в Ширазе (провинция Фарс). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 октября.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным IRNA, иранские демонстранты по всему Ирану, включая города Исфахан, Шираз, Ахваз, Мешхед, Кум, Бандар-Аббас, Бушер и Сари, вышли на улицы, чтобы осудить террористическую атаку на святилище Шах-Чераг.

Демонстранты скандировали лозунги и держали плакаты с призывом привлечь виновных к ответственности.

Согласно сообщениям, иранцы провели митинги также в знак протеста против заявлений правительства Великобритании в ходе недавних беспорядков в Иране.

Напомним, что ранее террорист, вооруженный автоматом, открыл огонь по паломникам и участникам вечерней молитвы в святилище Шах-Черак в Ширазе, в результате чего погибли 15 невинных людей, в том числе несколько женщин, детей и стариков, десятки других получили серьезные ранения.