Тегеран, 29 октября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Тысячи иранских демонстрантов по всему Ирану провели митинги, решительно осуждающие массовое убийство невинных верующих и паломников в святилище Шах-Черага в Ширазе (провинция Фарс). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По данным IRNA, иранские демонстранты по всему Ирану, включая города Исфахан, Шираз, Ахваз, Мешхед, Кум, Бандар-Аббас, Бушер и Сари, вышли на улицы, чтобы осудить террористическую атаку на святилище Шах-Чераг.

Демонстранты скандировали лозунги и держали плакаты с призывом привлечь виновных к ответственности.

Согласно сообщениям, иранцы провели митинги также в знак протеста против заявлений правительства Великобритании в ходе недавних беспорядков в Иране.

Напомним, что ранее террорист, вооруженный автоматом, открыл огонь по паломникам и участникам вечерней молитвы в святилище Шах-Черак в Ширазе, в результате чего погибли 15 невинных людей, в том числе несколько женщин, детей и стариков, десятки других получили серьезные ранения.