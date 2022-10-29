Москва, , 08:08 — REGNUM Призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации граждане, во время срочной службы проходившие её в танковых частях, ведут подготовку на полигоне Западного военного округа (ЗВО). Об этом 29 октября сообщает Минобороны России.

Да здравствуют Советские танкисты! Советский плакат

Отмечается, что в ходе подготовки мобилизованные проходят комплекс упражнений, включающий преодоление участка пересеченной местности с искусственными и естественными препятствиями и стрельбы по имитирующим личный состав и бронетехнику врага мишеням.

«Основная задача, которая стоит перед командирами танковых экипажей и операторами-наводчиками — пристреляться, по новой освоить вооружение Т-72 и Т-80. Механикам-водителям предстоит вспомнить все нюансы, связанные с управлением тяжелыми боевыми машинами», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что также мобилизованные танкист отрабатывают взаимозаменяемость экипажа, и в случае такой необходимости оператор стрельбы может командовать экипажем, механик — стрелять, и наоборот.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Госдуме рассказали, что окончание мобилизации ознаменует указ об увольнении мобилизованных в запас, а не указ об окончании специальной военной операции