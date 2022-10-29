Москва, 29 октября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Госфильмофонд России и киностудия «Ленфильм» заключили соглашение о сотрудничестве, позволяющее передавать кинотеатрам для показа фильмы из коллекции студии. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

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Глава Госфильмофонда Александр Павлов рассказал, что в рамках этого соглашения в кинотеатры уже может быть передано 100 ранее оцифрованных картин из золотой коллекции «Ленфильма». Далее количество передаваемых картин студии будет наращиваться.

Павлов добавил, что первые кинопоказы картин из коллекции «Ленфильма» могут состояться в ноябре 2022 года. Программа охватит кинотеатры по всей стране.

Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что билеты можно будет приобрести по «Пушкинской карте». Это будет интересно для учителей, которые смогут показать ученикам экранизации литературных произведений из школьной программы.