Тегеран, , 09:09 — REGNUM 28 октября президент Ирана Ибрагим Раиси поздравил Мохаммеда Ши’Саббара ас-Судани с избранием на пост нового премьер-министра Ирака. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент Ирана Ибрахим Раиси Kremlin.ru

В пятничном послании Раиси пожелал успехов аль-Судани в формировании нового кабинета министров после голосования иракских законодателей за то, чтобы политик стал следующим премьер-министром Ирака.

Президент Ирана выразил надежду, что новое правительство Ирака предпримет шаги в соответствии с планами по развитию страны. Он отметил, что мощный, независимый и процветающий Ирак может сыграть позитивную и конструктивную роль в укреплении безопасности в регионе.

Что касается поддержки Исламской Республикой Иран политического процесса в Ираке на основе намерений иракского народа, Раиси подчеркнул, что Тегеран приложит все усилия для расширения братских связей с Багдадом.

Он также выразил надежду, что двусторонние отношения будут развиваться во время пребывания в должности нового премьер-министра на основе общей цивилизации и культуры.