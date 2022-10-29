Тегеран, , 09:10 — REGNUM 28 октября губернатор города Шираз в провинции Фарс объявил, что иранским силам безопасности удалось обезвредить взрывное устройство и арестовать террориста. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Лотфолла Шейбани рассказал агентству IRNA, что бдительные правоохранительные органы арестовали человека, который планировал взорвать бомбу на многолюдной улице в Ширазе.

«К счастью, полиция была заблаговременно проинформирована о данном плане, в связи с чем правоохранительным органам удалось арестовать террориста и совершить операцию по обезвреживанию», — отметил он.

«Террорист положил взрывчатку в сумку и хотел взорвать ее на улице Маалиабад. Его личность будет установлена после завершения расследования», — предупредил чиновник.

Напомним, что ранее террорист, вооруженный автоматом, открыл огонь по паломникам и участникам вечерней молитвы в святилище Шах-Черак в Ширазе, в результате чего погибли 15 невинных людей, в том числе несколько женщин, детей и стариков, десятки других получили серьезные ранения.