Донецк, , 08:06 — REGNUM ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 29 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:00 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее три района города Донецка в ДНР обстреляли киевские боевики.

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