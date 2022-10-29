Курагинский район, Красноярский край, , 07:59 — REGNUM В Курагинском районе Красноярского края арестована 37-летняя местная жительница по обвинению в убийстве своего ребёнка. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Убийство ребёнка в Красноярском крае ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

По данным следствия, 25 октября женщина вместе с дочерью возрастом 1 год и 5 месяцев приехала в посёлок Кошурниково к отцу ребёнка, с которым не проживала вместе.

«Вечером 26 октября 2022 года женщина, находясь в доме одна с дочерью, начала купать девочку и в процессе купания ее утопила», — отметили в ведомстве.

Подозреваемая была задержана, ей предъявили обвинение. 29 октября суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.