Вашингтон, 29 октября, 2022, 07:57 — ИА Регнум. «Достижения» наметились в реализации экономического плана администрации США, на что указывает статистическая информация, сообщили в пресс-службе Белого дома со ссылкой на заявление американского лидера Джо Байдена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

По утверждениям президента, в стране наблюдается снижение инфляции, рост доходов населения и повышение внутреннего валового продукта (ВВП). Кроме того, Байден указал на уменьшение стоимости энергоносителей в США.

По его словам, цены на топливо сократились с лета на $1,2 за галлон.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что не видит признаков надвигающийся на США рецессии. Она также добавила, что экономика страны восстановилась от спада, который продолжался полгода.