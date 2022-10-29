Берлин, 29 октября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Картина голландского художника-абстракциониста Пита Мондриана под названием «New York City I» на протяжении 75 лет экспонировалась в неправильном положении. Об этом 29 октября сообщила британская газета The Guardian.

Пит Мондриан. Композиция с цветными плоскостями и серыми линиями. 1918

Выяснилось, что произведение, представляющее собой несколько пересекающихся под прямым углом разноцветных линий, выполненных при помощи клейкой ленты, все эти годы висело «вверг ногами». К такому выводу пришла эксперт по истории искусства Сюзанна Мейер-Бюзер. Она пояснила, что низ картины, в котором сетка из лент становится более частой, изображает тёмное небо.

«Как только я указал на это другим кураторам, мы поняли, что это невероятно очевидно», — сказала Мейер-Бюзер, подчеркнув, что на «на 100%» уверена в том, что картина была выставлена неправильно. Кроме того, выяснилось, что на фотографии мастерской Мондриана, сделанной через несколько дней после смерти художника, «New York City I» запечатлена именно в том ориентации, о которой говорит историк. Отмечается, что картину будут и далее экспонировать «вверх ногами», поскольку есть опасения по поводу того, что если её перевернуть, то она получит повреждения.

Для справки: Пит Мондриан родился 7 марта 1872 года, а ушёл из жизни 1 февраля 1944-го. Он считается основоположником абстрактной живописи, наряду с Василием Кандинским и Казимиром Малевичем.