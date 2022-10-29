Картина художника Пита Мондриана 75 лет висела в музеях «вверх ногами»
Берлин, 29 октября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Картина голландского художника-абстракциониста Пита Мондриана под названием «New York City I» на протяжении 75 лет экспонировалась в неправильном положении. Об этом 29 октября сообщила британская газета The Guardian.
Выяснилось, что произведение, представляющее собой несколько пересекающихся под прямым углом разноцветных линий, выполненных при помощи клейкой ленты, все эти годы висело «вверг ногами». К такому выводу пришла эксперт по истории искусства Сюзанна Мейер-Бюзер. Она пояснила, что низ картины, в котором сетка из лент становится более частой, изображает тёмное небо.
«Как только я указал на это другим кураторам, мы поняли, что это невероятно очевидно», — сказала Мейер-Бюзер, подчеркнув, что на «на 100%» уверена в том, что картина была выставлена неправильно. Кроме того, выяснилось, что на фотографии мастерской Мондриана, сделанной через несколько дней после смерти художника, «New York City I» запечатлена именно в том ориентации, о которой говорит историк. Отмечается, что картину будут и далее экспонировать «вверх ногами», поскольку есть опасения по поводу того, что если её перевернуть, то она получит повреждения.
Для справки: Пит Мондриан родился 7 марта 1872 года, а ушёл из жизни 1 февраля 1944-го. Он считается основоположником абстрактной живописи, наряду с Василием Кандинским и Казимиром Малевичем.