Сан-Франциско, США, , 07:54 — REGNUM Дэвид Депепи, который избил молотком Пола Пелоси, 82-летнего супруга спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, 1 ноября предстанет перед судом. Об этом окружной прокурор Сан-Франциско Брук Дженкинс 28 октября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Суд George Hodan

Брук Дженкинс «В понедельник (31 октября) мы выдвинем уголовные обвинения по нескольким пунктам и ожидаем, что во вторник (1 ноября) Депепи предстанет перед судом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападавший избивал молотком мужа Нэнси Пелоси на глазах приехавших на вызов полицейских. 42-летний агрессор был задержан, о мотивах его действий информации нет.

Отмечается, что Полу была сделана операция по исправлению трещины черепа и серьёзных повреждений правой кисти и рук.

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